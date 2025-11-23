Lüleburgaz’da nişan evine kurşun yağdı! Rümeysa Sanpur yaşamını yitirdi!

KIRKLARELI’NIN Lüleburgaz ilçesinde Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur’un kızı olan Rümeysa Sanpur, nişanlısının evine önceki gün yemeğe gitti. İddiaya göre, bir süre sonra Sanpur’un nişanlısının husumetlileri olduğu belirtilen grup tarafından silahlarla eve ateş açıldı. Evdekiler de gruba karşılık verdi. Ağır yaralanan Rümeysa Sanpur kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Geniş çaplı soruşturma başlatan polis, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Genç kızın tabutuna, ailesi tarafından duvağı konuldu. Rümeysa Sanpur duvağıyla birlikte son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba Emin Sanpur, “Suçluların en ağır cezaya çarptırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025

