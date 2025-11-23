Antalya’da mezuniyet dönüşü facia!

Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen lise son sınıf öğrencileri, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu kaza geçirdi. 17 yaşındaki Şükran Ela Özseven yaşamını yitirirken, arkadaşı Nadya Başbüyük ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025

KORKUNÇ kaza, önceki gün Antalya'da yaşandı. 12'nci sınıf öğrencileri mezuniyet öncesi okul idaresinin koordinesinde toplu şekilde servis araçlarıyla il merkezine giderek mezuniyet fotoğrafları çektirdi. Dönüşte öğrencilerden Şükran Ela Özseven ve Nadya Başbüyük, Yukarıkocayatak kavşağında servisten indi. Buradan yolun karşısına geçmek isteyen Özseven ve Başbüyük'e, O.D.'nin kullandığı 07 VD 288 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan Şükran Ela Özseven, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Nadya Başbüyük ise yola savruldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şükran Ela Özseven'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Nadya Başbüyük ise hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Acı haberi alan Şükran Ela Özseven'in yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Özseven'in babası, Almanya'dan gelerek morgdaki işlemlerinin ardından kızının cenazesini teslim aldı. Polis, otomobil sürücüsü O.D.'yi gözaltına aldı.

