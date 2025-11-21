Bolu'da 14 öğrenci yemekten zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim gören 14 öğrenci, yemekhanede yemek yemelerinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Tedavileri ayakta yapılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 13:20

Bolu'da Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi 14 kişi, yemekhanede yedikleri öğün sonrası zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.

YEMEKHANEDE YEMEK YEDİKTEN SONRA ŞİKAYETLER BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim gören 14 öğrenci, yemekhanede yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başladı. Şikayetlerin artması üzerine öğrenciler hastaneye başvurdu.

14 ÖĞRENCİ HASTANEYE GETİRİLDİ

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 10 öğrenci, Bolu İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi'ne ise 4 öğrenci getirildi. Hastanelerde ayakta tedavileri yapılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.



