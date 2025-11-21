Eczane önüne çıkan kadın çalışana saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Eczane güvenlik kamera görüntüleri (DHA)

ŞÜPHELİLER POLİS TARAFINDAN YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Bölgeden koşarak uzaklaşan T.K. ile yanındaki H.K. isimli şüpheliler, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu öğrenilen ve 10 ayrı suçtan kaydı bulunan T.K. isimli şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. 9 ayrı suçtan kaydı olan H.K. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

