Hatay’da galeri yangını faciaya döndü: Ölü ve yaralılar var

Hatay'ın Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde gece saatlerinde 6 katlı bir apartmanın altındaki oto galeride yangın çıktı. Galeriden yükselen alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine binayı saran yoğun duman, apartman sakinlerini paniğe sevk etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.