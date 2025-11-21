Hatay’da galeri yangını faciaya döndü: Ölü ve yaralılar var
Hatay’ın Belen ilçesinde 6 katlı bir binanın altındaki oto galeride çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler nedeniyle 14 kişi dumandan etkilendi, 2 kişi yaşamını yitirdi. Yangın kontrol altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay'ın Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde gece saatlerinde 6 katlı bir apartmanın altındaki oto galeride yangın çıktı. Galeriden yükselen alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine binayı saran yoğun duman, apartman sakinlerini paniğe sevk etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle binaya girişte güçlük yaşarken, bir yandan alevlere müdahale etti, diğer yandan da dairelerinde mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için çalışma başlattı.
MAHSUR KALANLAR MERDİVENLİ ARAÇLA KURTARILDI
Ekipler, merdivenli araçlarla pencerelere ulaşarak dumandan etkilenen kişileri tek tek tahliye etti. Dumandan etkilenen 14 kişi, binadan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.