Adana’da husumetli aile kavgası: 1 ölü 2 yaralı

Adana’da iki aile arasındaki husumet yeniden alevlendi. 19 yaşındaki Akın Pıtırlı, küfür ettiği iddiasıyla Murat Özsoy’u bıçaklayarak öldürdü, iki oğlunu ise yaraladı. Zanlı ile babası gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025

Adana'da iki husumetli ailenin kavgası cinayetle bitti. 19 yaşındaki Akın Pıtırlı, sokakta kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü Murat Özsoy'u (55) bıçakla öldürürken, oğulları Kemal (24) ve Mustafa Özsoy'u (20) yaraladı. Olaydan sonra katil zanlısı Akın Pıtırlı ile kavgaya karıştığı öğrenilen babası Şaban Pıtırlı (58) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, "Evin önünde motorumu park ederken iki kardeş bana küfür etti. Kendilerine bakınca 'Ne bakıyorsun kafanı keseriz' diyerek bağırıp saldırdılar. Ailemi korumak için ben de bıçakla saldırdım" dediği öğrenildi.