Esenyurt’ta kirpik skandalı! Genç kadın retinasına yapıştırıcı kaçtı diye isyan etti!

Kirpik yaptırmak isteyen Dilara Çalışkan, güzellik salonunda yapılan hatalı işlem sonucu kısmi körlük yaşadı. Korku dolu anlarını şöyle anlattı: Sürdükleri yapıştırıcı gözlerimi yaktı. Vantilatör vererek işleme devam ettiler, kör olabilirdim.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025

Esenyurt ilçesinde kirpiklerini yaptırmak için geçtiğimiz çarşamba günü bir güzellik salonuna giren Dilara Çalışkan, korku dolu anlar yaşadı. İddiaya göre yanlış model kirpik yapıldığı için bunun değiştirilmesini isteyen genç kadına bir çalışan, "Şimdi yaparsak sorun olur, 2 gün kalsın sonra değiştirelim." dedi. Ancak iş yeri sahibi ise iddiaya göre işlemin hemen yapılmasını söyledi. İşlemin yapıldığı sırada sürülen yapıştırıcı maddenin gözüne kaçması sonucunda genç kadın acı çektiğini ve bulanık gördüğünü belirtti.

'TEHDITTE BULUNDU'

İş yeri sahibine tepki gösteren Dilara Çalışkan, bu kişinin kendisine hareket ve tehditte bulunduğunu da öne sürdü. Polise haber veren genç kadın, daha sonra hastaneye gitti. Acil serviste tedavisi yapılamayan Çalışkan, uzman göz doktoruna gitti. Genç kadın, doktorun kendisine kimyasal maddenin göz retinasına kadar girdiğni ve yaşadığı geçici körlüğün de bu nedenle olduğunu söylediğini anlattı. İlaç tedavisinin devam ettiği genç kadın ise güzellik salonundan şikayetçi oldu. Dilara Çalışkan, yaşadığı süreci şöyle anlattı: Kirpiğime sürdükleri yapıştırıcı gözlerimi yaktı, vantilatör vererek işleme devam ettiler. Jel sürdüler, kirpiklerimi çekiyorlardı, gözlerim göremez hale geldi. Hatalı işlem yapmadıklarını söylediler.



Mağdur Dilara Çalışkan, "Doktor, yapılan işlem sırasında sürülen yapıştırıcının gözümün içine, retinama kadar girdiğini söyledi. Bulanık görmemin, acı çekmemin nedeni bu. Ben kör olabilirdim, sorumlusu güzellik salonu" diye konuştu.

