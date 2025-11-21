Esenyurt’ta şüpheli ölüm: 13 yaşındaki Eren hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt’ta annesi işten döndüğünde evde baygın bulunan 13 yaşındaki Eren Yılgın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Esenyurt'ta anne Ayten Yılgın, önceki akşam işten eve döndü. Anne, eve girdiğinde oğlu Eren Yılgın'ı (13) yerde baygın halde görünce yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Eren Yılgın, kurtarılamadı. Polis, şüpheli ölümle ilgili evde ve çevrede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.