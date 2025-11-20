Kastamonu’da takla atan araçta iki kardeş hayatını kaybetti! Hava yastıkları açılmadı

KASTAMONU’DA Emin Kesginci (45) idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulup 100 metre sürüklenen otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada Emin Kesginci ile kardeşi Reyhan Kesginci ağır yaralandı. Tedavi altına alınan iki kardeş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Aracın hava yastıklarının açılmadığı görüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor...

