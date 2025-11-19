El freni çekilmeden park edilen kamyonet, baraj gölüne düştü: 1 ölü
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde el freni çekilmeyen kamyonetin baraj gölüne düşmesi sonucu su ürünleri mühendisi Esma Sümer hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Elazı ğ 'ın Karakoçan ilçesinde el freni çekilmeden park edilen kamyonet, baraj gölüne düştü. Kamyonetteki su ürünleri mühendisi Esma Sümer (39), hayatını kaybetti.
EL FRENİ ÇEKİLMEDEN PARK EDİLEN KAMYONET GÖLE DÜŞTÜ
Olay, sabah saatlerinde Karakoçan ilçesi Özlüce Baraj Gölü yakınlarındaki bir balık çiftliğinde meydana geldi. İddiaya göre; el freni çekilm eden park edilen ve kabininde su ürünleri mühendisi Esma Sümer'in bulunduğu kamyonet, yükleme sırasında kayarak baraj gölüne düştü.
SUDAN ÇIKARILAN KADININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Sümer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sümer'in cansız bedeni otopsi için Karakoçan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.