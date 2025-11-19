El freni çekilmeden park edilen kamyonet, baraj gölüne düştü: 1 ölü

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 15:03

(DHA)

EL FRENİ ÇEKİLMEDEN PARK EDİLEN KAMYONET GÖLE DÜŞTÜ

Olay, s abah saatlerinde Karakoçan ilçesi Özlüce Baraj Gölü yakınlarındaki bir balık çiftliğinde meydana geldi. İddiaya göre; el freni çekilm eden park edilen ve kabininde su ürünleri mühendisi Esma Sümer'in bulunduğu kamyonet, yükleme sırasında kayarak baraj gölüne düştü.