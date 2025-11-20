Diyanet hacı adaylarını uyardı! Pasaport geçerlilik süresine dikkat

Hac vizesi alınabilmesi için pasaport geçerlilik süresinin en az 30 Kasım 2026 tarihine kadar olması gerekiyor. Yeni pasaport alacak veya güncelleyecek hacı adaylarından il veya ilçe nüfus müdürlüklerine 30 Kasım'dan sonra müracaat etmeleri ve en az 1 yıl geçerli pasaport çıkarmaları gerekiyor.

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 11:47

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaport geçerlilik süresinin en az 30 Kasım 2026 tarihine kadar olması gerektiğini bildirdi.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından paylaştığı bilgilere göre, bu yıl kaydını güncelleyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı kura çekimi gerçekleşti. Noter huzurunda çekilen kurada 84 bin 942 hacı adayı ve yedekler belirlendi.

Hacı adayları Arat'ta (AA)

EK KAYIT TARİHLERİ

Buna göre, kurada ismi çıkanların 11 Kasım'da başlayan kesin kayıt işlemleri yarın sona eriyor. Ek kayıtlar ise 27 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

30 KASIM TARİHİNDEN SONRA MÜRACAAT

Hac ve Umre Hizmetleri Müdürlüğü, "Hac vizesi alınabilmesi için pasaport geçerlik süresinin en az 30 Kasım 2026 tarihine kadar olması gerekmektedir. Bu sebeple yeni pasaport alacak veya güncelleyecek olanların il veya ilçe nüfus müdürlüklerine 30 Kasım 2025 tarihinden sonra müracaat etmeleri ve en az 1 yıl geçerli pasaport çıkarmaları gerekmektedir" . açıklamasında bulundu.

EĞİTİM ALACAKLAR

Böylece Suudi Arabistan makamlarından vize alan hacı adayları, kutsal topraklardaki ibadetlere yönelik eğitimlere başlayacak. Hac yolcuları kayıt yaptırdıkları Müftülükten kendilerine verilecek kitap ve malzemeleri teslim alacaklar.

Hacca gidişler 18 Nisan-22 Mayıs, dönüşler ise 31 Mayıs-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

