Çorum’da otomobil yola çıkan danaya çarptı: 2 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde yola aniden çıkan danaya çarpan otomobildeki sürücü Murat K. ve yolcu Engin Ç. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Çorum'un Alaca ilçesinde yola çıkan danaya çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Çorum-Yozgat karayolu Çatalkaya köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Murat K. idaresindeki 34 BRC 330 plakalı otomobil, bir anda yola çıkan danaya çarptı.

Otomobil danaya çarptı. (İHA)Otomobil danaya çarptı. (İHA)

DANA TELEF OLDU

Kazada sürücü ile araçta bulunan Engin Ç. yaralanırken, dana ise olay yerinde telef oldu. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil danaya çarptı. (İHA)Otomobil danaya çarptı. (İHA)

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

