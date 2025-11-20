Ablasının acısına dayanamadı, aynı yerden atladı: 1 ağır yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 18 yaşındaki T.Ö.’den 3 gün sonra 17 yaşındaki kardeşi S.Ö. de aynı pencereden atladı. Ağır yaralanan iki kardeşin tedavisi aynı hastanede sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 07:23

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aralarında 1 yaş bulunan abla-kardeş 3 gün arayla evlerinin penceresinden atladı. Küçük kardeş, ağır yaralı olan ve tedavisi devam eden ablasıyla aynı hastanede tedavi altına alındı.

2 kardeş 3 gün arayla pencereden atladı. (İHA 2 KARDEŞ 3 GÜN ARAYLA PENCEREDEN ATLADI Ziyagökalp Mahallesi Emekçi Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında ikamet eden T.Ö. (18) isimli genç kız, henüz bilinmeyen bir sebepten evinin penceresinden atlamıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından T.Ö.'yü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırmıştı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen T.Ö.'nün hastanedeki tedavisi sürerken, T.Ö.'nün kardeşi S.Ö. de (17) ablasının atladığı pencereden atladı.

2 KARDEŞİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR İhbar üzerine bölgeye polis ve sa ğ lık ekipleri sevk edildi. T.Ö. sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ablasının tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. 3 gün arayla aynı yerden atlayan ve ağır yaralanan 2 kardeşin hastanedeki tedavileri sürüyor. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.