'Çöp' kavgasında komşusunu öldüren şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
İstanbul Üsküdar’da çöp atma meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, Erol K., komşusu Kenan Hamarat’ı ekmek bıçağıyla bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep edilen iddianame hazırlandı; duruşma 19 Aralık’ta görülecek.
Üsküdar'da komşular arasında 'evimin önüne çöp attın' iddiasıyla başlayan tartışmada komşusu Kenan Hamarat'ı öldüren Erol K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Erol K. Hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Şüpheli, 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.İstanbul
Olay, 12 Nisan saat 01.30 sıralarında Zeynep Kamil Mahallesi, Dr. Fahri Atabey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Hamarat ile komşusu E.K. arasında 'çöp atma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kavganın taraflarından Kenan Hamarat, cadde üzerinde bulunan bir kokoreççiye girdi. Kavganın diğer tarafı olan Erol K. ise kokoreç dükkanındaki Hamarat'ı bıçaklayarak yaraladı.
EMNİYETE TESLİM OLDU
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kenan Hamarat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrasında kaçan şüpheli Erol K. bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Erol K. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.