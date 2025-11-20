’Çöp’ kavgasında komşusunu öldüren şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 10:02

Olay yeri (İHA)

Olay, 12 Nisan saat 01.30 sıralarında Zeynep Kamil Mahallesi, Dr. Fahri Atabey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Hamarat ile komşusu E.K. arasında 'çöp atma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kavganın taraflarından Kenan Hamarat, cadde üzerinde bulunan bir kokoreççiye girdi. Kavganın diğer tarafı olan Erol K. ise kokoreç dükkanındaki Hamarat'ı bıçaklayarak yaraladı.