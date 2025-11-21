5 kez kanseri yendi, 6’ncı kez mücadeleye başladı

Samsun’da yaşayan 60 yaşındaki Sema Danışmaz, 16 yaşından bu yana 5 farklı kanser türünü yenmeyi başardı. 6’ncı kez kansere yakalanan Danışmaz, 44 yıllık zorlu mücadelesine moralini kaybetmeden devam ediyor. “Kanserler beni seviyor, ben de onları. Mücadeleye devam” diyen Danışmaz, hayata tutunma hikâyesiyle ilham veriyor.

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025

