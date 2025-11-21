Rojin Kabaiş vakasında kritik ifade: Babamın haberi var mı?

Van’da kaybolduktan günler sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş dosyasında yeni bir tanık, genç kızın bir erkek tarafından “Yürü gidiyoruz” denilerek araca bindirildiğini söyledi.

Van'da öğrenci yurdundan ayrıldıktan sonra kaybolan ve günler sonra cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada sürpriz bir tanık ortaya çıktı. Başsavcılığa ifade veren Tanık Haydar C. İfadesinde, "27 Eylül Cuma günü 20-30 metre beride sağ kaldırımda bir kız ile yanında Rojin'i gördüm. Bir erkek çocuğu Rojin'e benzettiğim bir kızı kolundan tuttu. 'Yürü gidiyoruz' dedi. Kız da 'Babamın haberi var mı' diye sordu, erkek şahıs da 'var' dedi. Araca binip uzaklaştılar. Bu aracın nereye gittiğini bilmiyorum" dedi.