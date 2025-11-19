Sarıyer’de dayı–yeğen dehşeti! Bağımlılık tartışması kanlı bıçaklı kavgaya döndü

Uyuşturucu bağımlısı Ufuk D., kendisine “Uyuşturucu kullanma” diyen yeğeni Deniz’le tartıştı. İki bıçakla defalarca saldırdı. Talihsiz genç kurtarılamadı!

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025

KORKUNÇ olay İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Bağımlılık tedavisi gören Ufuk D. ile yeğeni Deniz İnan Şimşek arasında uyuşturucu kullanması nedeniyle tartışma yaşandı. İddiaya göre Deniz İnan Şimşek dayısını "Seni öldürürüm" diyerek tehdit etti. Ufuk D.'nin krize girmesi nedeniyle taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşen olayda dayı Ufuk D., yeğeni Şimşek'i boynundan ve göğsünden iki bıçakla defalarca bıçakladı. Şimşek'in yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şimşek, ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 SUÇTAN SABIKASI ÇIKTI

Ameliyata alınan Şimşek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan dayı Ufuk D.'nin bir evde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis, katil zanlısı Ufuk D.'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı. Gözaltına alınan Ufuk D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ufuk D. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ufuk D.'nin poliste daha önceden 3 suç kaydı olduğu da tespit edildi.

