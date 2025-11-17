Dicle Üniversitesi Hayvan Hastanesi ‘can dostlar’a 7/24 ağız ve diş sağlığı hizmeti veriyor

DÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde uzman hekimler, bir yıldır bölgeden getirilen sahipli ve sahipsiz kedi-köpeklerin diş taşı, kırık, ağız kokusu ve ağrı gibi sorunlarına müdahale ederek onları sağlığına kavuşturuyor.

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde, sahipli-sahipsiz kedi ve köpeklere ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuluyor. Günün her saati hizmet veren veteriner hekimler, bir yıldır kentten ve bölge illerden getirilen kedi ve köpeklerin diş taşı, diş kırığı, ağız kokusu, diş ağrısı gibi çeşitli sağlık sorunlarına tıbbi müdahalede bulunuyor. DÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Çatalkaya, hastaneye getirilen kedi ve köpekleri, ağız ve diş sorunlarını gidererek sağlıklarına kavuşturmak için mücadele ettiklerini söyledi.