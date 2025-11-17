Adalet Bakanlığı’ndan “Şule Çet davası hükümlüsü tahliye edildi” iddialarına yalanlama
Bakanlık, Berk Akand’ın tahliye edilmediğini; açık cezaevine naklinin ardından disiplin gerekçesiyle yeniden kapalı cezaevine gönderildiğini açıkladı. Sosyal medyada gerçeğe aykırı paylaşım yapan A.U. hakkında da soruşturma başlatıldı.
Adalet Bakanlığı, "Şule Çet davası hükümlüsünün tahliye edildiği" iddialarını yalanladı. Bakanlık, 29 Mayıs 2018'de Ankara'da Şule Çet'in ölümüne neden olan olayla ilgili hükümlü Berk Akand'ın tahliye edilmediğini, açık ceza infaz kurumuna naklinin ardından disiplin işlemleri sonucu yeniden kapalı ceza infaz kurumuna gönderildiğini bildirdi. Öte yandan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Şule Çet davasının hükümlüsüyle ilgili gerçeği yansıtmayan paylaşım yaptığı belirlenen A.U. hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattığını duyurdu.