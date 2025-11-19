24 Kasım tatil mi? Öğretmenler Günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 12:46

Öğretmenler gününe kısa bir süre kala öğrenciler ve öğretmenler 24 Kasım'da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Resmi takvime bakıldığında, 24 Kasım Türkiye'de resmi tatil olarak yer almıyor. Bu nedenle okullar, kamu kurumları ve özel sektör normal mesai saatlerinde faaliyet göstermeye devam ediyor.