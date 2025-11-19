24 Kasım tatil mi? Öğretmenler Günü resmi tatil mi, yarım gün mü?
Türkiye’de her yıl 24 Kasım’da anlamlı bir şekilde kutlanan Öğretmenler Günü, herkes için özel bir öneme sahip. Mustafa Kemal Atatürk’e “Başöğretmen” unvanının verildiği gün olarak kabul edilen 24 Kasım, öğretmenlerin toplumdaki değerini bir kez daha hatırlatıyor. Peki 24 Kasım Pazartesi günü resmi tatil mi? 24 Kasım'da okullar açık mı kapalı mı olacak?
Öğretmenler gününe kısa bir süre kala öğrenciler ve öğretmenler 24 Kasım'da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Resmi takvime bakıldığında, 24 Kasım Türkiye'de resmi tatil olarak yer almıyor. Bu nedenle okullar, kamu kurumları ve özel sektör normal mesai saatlerinde faaliyet göstermeye devam ediyor.
24 Kasım Resmi Tatil Mi?
Resmi takvim doğrultusunda, 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil kapsamında değildir.
Bazı okullarda Öğretmenler Günü'ne özel tören ve kutlamalar düzenlenebilir. Bu nedenle ders saatlerinde küçük düzenlemeler yapılabilir, ancak ülke genelinde yarım gün veya tam gün tatil uygulanmaz.