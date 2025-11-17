“Yaşamaz” dediler, hayata sımsıkı tutundu!

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025

İstanbul'da yaşayan Emine ve Cengiz Yaşa çifti, 5 ay önce memleketi Erzurum 'a akrabalarını ziyarete geldi. İlk çocuğunu kucağına alacağı hamileliğinin 23. haftasında şiddetli sancısı başlayan Yaşa, Erzurum Şehir Hastanesi'nde acil doğuma alındı ve 465 gram ağırlığında kız çocuğu dünyaya getirdi. Hem çok küçük hem de organları gelişmediği için "yaşamaz" denilen bebek, hastanenin yenidoğan yoğun bakım sorumlusu Prof. Dr. Hasan Kahveci ve ekibince tedaviye alındı. Burada kuvöze konulup solunum cihazına bağlanan bebeğe, akciğer gelişimi için tedavi uygulandı, önce damardan sonra ağızdan beslenmesi sağlandı. Tedavilere olumlu yanıt veren ve organları gelişerek büyüyen bebek, 4,5 ay süren yoğun bakım ve tedavilerin ardından hayata tutundu. Yaklaşık 2,5 kilograma ulaşan Hüma Hatun adı verilen bebek, annesinin kucağında taburcu edildi.





'UMUDUMUZU YİTIRMEDİK'

Anne Emine Yaşa, "Bebekte 'göz körlüğü olabilir, kulağı duymayabilir, yaşamaz, yaşasa da hasarlar kalabilir' şeklinde söylenildi.

Korkularımız, tedirginliğimiz oldu ama ümidimizi hiç kaybetmedik, her zaman iyi düşündük, öyle de oldu. Çok şükür Hümma, yaşadı.

Kucağımıza aldık" dedi.



BESLENEMIYORDU

KIZININ yoğun bakımda çok zorlu tedavi sürecinden geçtiğine işaret eden Emine Yaşa, "Entübe oldu, bağırsak sorunları çıktı, beslenemiyordu.

Allah'ın izniyle hepsini atlattı. Yoğun bakımdan anne bebek odasına geçtik.

Hamdolsun, çok mutluyuz. 2,3 gün sonra evimize döneceğiz, babası ilk doğduğunda görmüştü, o da görmek için sabırsızlanıyor, Hasan ve Sibel hocama, tüm hemşire ve sağlık personeline teşekkür ederiz" diye konuştu.