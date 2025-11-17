86 yaşındaki emekli, 36 dönümlük arazisinde 54 çeşit organik meyve yetiştiriyor!

Samsun’da yaşayan işçi emeklisi Nedim Taflan, hiçbir kimyasal kullanmadan yetiştirdiği 54 farklı meyveyi Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor. Tüm bakımını tek başına yaptığını söyleyen Taflan, tonlarca organik ayva ve kivi sattığını belirtti.

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025

Samsun'da işçi emeklisi Nedim Taflan (86), 36 dönüm arazisinde hiçbir kimyasal kullanmadan 54 çeşit meyve yetiştiriyor. Ürünlerini Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderdiğini söyleyen Nedim Taflan, "Bahçemdeki tüm bakım ve ihtiyaçları tek başıma karşılıyorum. 54 farklı organik meyveyi Türkiye'nin dört bir yanına satıyorum. Ekonomik değeri olan tüm bu meyvelerden gelir elde ediyorum. Organik olarak tonlarca ayva ve kivi sattım. Arazime kimyasal ilaç girmiyor" dedi.