Bursa’daki vahşette kan donduran mesaj: “Çocuklar toprak oldu”
2024 yılında üç çocuğunu öldüren Murat Kılıç’ın yargılanmasına başlandı. Kılıç’ın eşine gönderdiği “Çocuklar toprak oldu” mesajı dava dosyasına girdi. Sanık, savunmasında “Ne yazdığımı hatırlamıyorum” dedi; tutukluluğunun devamına karar verildi.
Bursa'da 2024 yılında Murat Kılıç çocukları Zeynep, Aslı ve Muhammet Ali'yi katletti. Tutuklu Kılıç'ın 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Kılıç'ın, çocuklarını öldürdükten sonra Erzurum'da yaşayan eşi Gülay'a cep telefonu ile gönderdiği, "Çocuklar toprak oldu" mesajı dava dosyasına girdi. Savunması ise pes dedirtti: Ne yazdığımı hatırlamıyorum. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.