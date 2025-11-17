takvim-logo

İstanbul'da Böcek ailesinin zehirlendiği faciada gözaltı sayısı artıyor | Otel mühürlendi

Almanya’dan İstanbul’a gelen Böcek Ailesi, Ortaköy’de yedikleri yiyecek sonrası zehirlenme şüphesiyle felaket yaşadı. Çiğdem Böcek ve iki çocuğu hayatını kaybederken, baba Servet Böcek’in durumu kritik. Adli Tıp ve Tarım Bakanlığı ekipleri inceleme yaparken, gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Olay ‘şüpheli ölüm’ olarak kayda geçti ve soruşturma derinleştirildi. Zehirlenen ailenin kaldığı oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı. Giriş katında ilaçlama yapıldığı belirlenen otel mühürlendi.

İstanbul Fatih'te Böcek ailesinden 3 kişinin şüpheli ölümüyle ilgili gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Böcek Ailesi'nin çocukları Kadir Muhammed (6) ve Masal'ın (3) ölümünün ardından anne Çiğdem Böcek de (27) hayatını kaybetti.

3 kez kalbi duran baba Servet Böcek'in (36) hayati tehlikesi ise sürüyor.

Böcek ailesinin otopsi bulguları açıklandı



CİNAYET BÜRO DEVREDE

Olaya cinayet büro el attı. Gurbetçi ailenin kaldığı otel mühürlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ortaköy'de tantuni, midye ve kokoreç, sucuk ekmek yiyen ailenin yaşadığı felaket üzerine Adli Tıp Kurumu uzmanları ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri; midye, tavuk tantuni, sucuk ekmek, mercimek çorbası ve kokoreç numunelerindeki incelemesine devam ediyor.

Böcek ailesinin yemek yedikleri Ortaköy'deki restoran akşam saatlerinde mühürlenmişti. (İHA)Böcek ailesinin yemek yedikleri Ortaköy'deki restoran akşam saatlerinde mühürlenmişti. (İHA)

OTELDEN 2 KİŞİ DAHA HASTANELİK OLDU

Ölümlere ilişkin inceleme devam ederken ailenin kaldığı otelden yeni zehirlenme vakaları geldi. İtalyan ve Faslı turistlerin zehirlenme şüphesiyle Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otelde polis tarafından inceleme yapıldığı öğrenildi.

Yapılan çalışmalarda, Mustafa Taamart ile aynı odada kalan arkadaşı Ayoub Hamraoui'nin 11 Kasım'da, Reda Fakhri'nin ise 12 Kasım'da turistik amaçla Türkiye'ye giriş yaptığı belirtildi.

Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı oteldeki iki kişi daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü (Fotoğraf: DHA)Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı oteldeki iki kişi daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü (Fotoğraf: DHA)

Üç kişinin dün gün boyunca aynı yerlerde bulundukları ve aynı yemekleri yedikleri, otelde ise sadece damacanadaki suyu tükettikleri tespit edildi. Mustafa Taamart'ın saat 02.00 sıralarında odada aniden fenalaşarak ambulansla hastaneye götürüldüğü, Reda Fakhri'nin ise saat 05.00'te hastaneye geldiğinde mide bulantısı şikâyeti üzerine gözetim altına alındığı öğrenildi.

Oda arkadaşı Ayoub Hamraoui'nin ise herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermediği bildirildi.

(Fotoğraf: A Haber ekran görüntüsü)(Fotoğraf: A Haber ekran görüntüsü)

FACİADA TARIM İLACI ŞÜPHESİ

Otelde ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yaptı.

OTELİN GİRİŞ KATINDA İLAÇLAMA YAPILMIŞ

Yapılan denetimlerde, otelde ilaçlama sırasında kullanılan malzemelere dair bilgi ve belgelerin toplandığı, ilaçlamanın otelin giriş katında, tek bir odada yapıldığı öğrenildi. İlaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığına zararlı olabilecek, tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor. Alınan numuneler, analiz edilecek.

Ayrıca, turistlerin otelin dördüncü katında, hayatını kaybeden ailenin ise birinci katta kaldığı öğrenildi.

Zehirlenmenin kaynağı otelde yapılan ilaçlama mı?

POLİSİN İNCELEMESİ SONA ERDİ

Polisin oteldeki incelemeleri gün boyunca sürdü. Ekipler, otelde detaylı incelemeler yaparken, çalışmalar akşam saatlerinde sona erdi.

Müşteriler tahliye edilerek otel boşaltıldı.

Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı oteldeki iki kişi daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü (Fotoğraf: DHA)Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı oteldeki iki kişi daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü (Fotoğraf: DHA)

OTEL YETKİLİSİ KONUŞTU
Otel yetkilisi Orhan Oğlak, "Biz otelimizden eminiz. Bizim kapalı Hamidiye Su dışında herhangi bir ikramımız veya satışımız yok. Rutin olarak bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler, 'biz nerede yemek yiyebiliriz diye' Ortaköy'deki adama nasıl yönledireyim. Herhangi bir kahvaltı servisimiz yok. Damacana suyumuz kapalı bardak suyumuz var. Gerekli yerlere söyledik" dedi. Olayla ilgili çalışmaların Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürüldüğü kaydedildi. Turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OTEL MÜHÜRLENDİ
Böcek ailesinin kaldığı ve yeni 2 zehirlenme vakasının yaşandığı otelde polis ekipleri inceleme başlattı.Dün sabah saatlerinde başlayan inceleme çalışmaları, geç saatlere kadar devam etti. İnceleme çalışmalarının ardından olay yerine gelen belediye ekipleri oteli mühürledi.


DIŞ MÜDAHALE VAR MI? CİNAYET BÜRO DEVREDE
Öte yandan doktorların "Böcek" ailesi fertlerinden alınan kan kültürlerine ilişkin çalışmaları da sürüyor.

İlk bulgulara göre zehirlenmeye neden olabilecek net bir tespitin yapılamaması üzerine başsavcılık soruşturmasını derinleştirdi ve ölümlerde bir dış müdahale olup olmadığı ihtimalini gündemine aldı. Kayıtlara 'şüpheli ölüm' diye geçen olayla ilgili Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği'ne talimat verildi.

Kadir Muhammed Böcek (6) ve Masal Böcek (3). (takvim.com.tr) Kadir Muhammed Böcek (6) ve Masal Böcek (3). (takvim.com.tr)

11 KİŞİ GÖZALTINDA

1 otel çalışanı ve 2 ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

Seyyar midye satıcısı Yusuf D., Ortaköy'de mühürlenen işletme Golden Midye Tantuni'nin sahibi Ercan E., Fatih Beyazıt'ta lokum satan Fatih T. ve bir kişi daha 'taksirle ölüme sebebiyet vermekten' gözaltına alındı.

Turizmci O.H.A. ile otel çalışanı M.A. ve otel işletmecisi U.B.D.'nin de 'tanık' olarak ifadeleri alındı. Sabah'ın haberine göre polis ekipleri, seyyar midye tezgâhının asıl sahibi Murat K., ona ürün veren çiğ midye satıcısı Hasan S. ve midye üretimi yapan Fatma A. ile Golden Midye Tantuni'nin çalışanı Selinay Y. ve işletmenin aşçısı Eda Nur E.'nin de ifadelerine başvurdu.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Anne ile iki çocuğunun cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesi'ne götürülerek otopsi işlemi yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk incelemelerde ölüme neden olabilecek bir bulguya rastlanmadığı bilgisi üzerine soruşturmasını derinleştirdi. Başsavcılık, ailenin ölümünde bir dış müdahale olabileceği ihtimalini gözardı etmeyerek olayı 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçirdi ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne cinayet, intihar gibi kriminal soruşturma talimatı verdi.

Böcek ailesinin kaldığı Fatih’teki otelde yeni gelişme: Odadaki eşyaları incelemeye götürüldü. (Fotoğraf: İHA)Böcek ailesinin kaldığı Fatih’teki otelde yeni gelişme: Odadaki eşyaları incelemeye götürüldü. (Fotoğraf: İHA)

ODADAKİ EŞYALAR İNCELEMEYE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekiplerinin sabah saatlerinden itibaren başlattığı inceleme tamamlandı. Olayın yaşandığı otelde Böcek ailesinin ve diğer 2 turistin kaldıkları odalardaki eşyalar polis ekipleri tarafından alınarak incelemeye götürüldü.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

OTOPSİ RAPORU TAKVİM'DE
Otopsi raporunun detaylarına Takvim.com.tr ulaştı.

OTOPSİ BULGULARI
İki çocuğun otopsisine 13.11.2025 tarihinde başlandı ve işlemler 15.00 sıralarında tamamlandı.

Dış muayenede: Ölüme neden olacak travmatik bir lezyona rastlanmadığı, mide mukozalarında hiperemi ve yer yer submukozal kanamalar dışında belirgin makroskobik patoloji görülmediği belirtildi.

Anne Çiğdem Böcek'in otopsisi 14.11.2025 tarihinde yapıldı ve 15.30'da tamamlandı.

Dış muayenede: Travmatik lezyon izlenmediği, midede yaygın submukozal kanamalar ve yer yer noktasal ülsere alanlar, bağırsaklarda olağan kimüs ve gayta içeriği dışında belirgin bir patolojik bulgu olmadığı kaydedildi.

NUMUNELER LABORATUVARLARA GÖNDERİLDİ

Otopsi işlemleri sırasında aile bireylerinden: histopatolojik, mikrobiyolojik, toksikolojik incelemeler için numuneler alındı.

Ayrıca mide ve bağırsak içerikleri Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarına soğuk zincirle gönderilmek üzere örneklenerek teslim edildi.

Numunelerin analizinin ardından ölüm nedenleri hakkında kesin kanaat bildirileceği ifade edildi.


DEDE YETKİLİLERE SESLENDİ
Kızı Çiğdem Böcek'in cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen dede Mustafa Çelik, "Bir haftalığına tatile geldiler. Hastaneye gezerek geliyorlar ama daha sonra ölüyorlar. Bunun araştırılmasını istiyorum. Bizim çocuklarımızdan başka bu lokantadan veya otelden yemek yiyen oldu mu? Başka haber yok. Bunun da araştırılmasını istiyorum. Bütün yetkililere sesleniyorum. Bizim takipçimiz olmalarını istiyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. Biz Isparta'dan buraya geldik. 2 gündür yollarda ağlıyoruz. Başkalarının canı yanmasın. Cenazeleri yarın Afyon Bolvadin'de defnedeceğiz. Babanın durumu kritik. 2 torunum ve bir kızım vefat etti" ifadelerini kullandı. Anne ve 2 çocuğun Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bugün öğle namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi.

Böcek ailesinin akrabası Ortakarabağ Köyü Muhtarı Kenan Gencer (AA)Böcek ailesinin akrabası Ortakarabağ Köyü Muhtarı Kenan Gencer (AA)

KÖYLÜLERİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYOR
Anne ve 2 çocuğun Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki hemşerileri olayı yakından takip ediyor. Böcek ailesinin akrabası, Ortakarabağ Köyü Muhtarı Kenan Gencer, olayın şaşkınlığını yaşadıklarını söyledi. Gencer, "Sonuçta bir aileden genç ölümler oldu. Suçlular, cezasını çeksin. Köy halkı olarak çok üzgünüz" dedi.

Ortaköyde yemek yiyen anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti! 4 şüpheli gözaltında | Ön otopsi raporu tamamlandıOrtaköyde yemek yiyen anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti! 4 şüpheli gözaltında | Ön otopsi raporu tamamlandı

