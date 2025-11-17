İstanbul’da Böcek ailesinin zehirlendiği faciada gözaltı sayısı artıyor | Otel mühürlendi

Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı oteldeki iki kişi daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü (Fotoğraf: DHA)

OTEL YETKİLİSİ KONUŞTU

Otel yetkilisi Orhan Oğlak, "Biz otelimizden eminiz. Bizim kapalı Hamidiye Su dışında herhangi bir ikramımız veya satışımız yok. Rutin olarak bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler, 'biz nerede yemek yiyebiliriz diye' Ortaköy'deki adama nasıl yönledireyim. Herhangi bir kahvaltı servisimiz yok. Damacana suyumuz kapalı bardak suyumuz var. Gerekli yerlere söyledik" dedi. Olayla ilgili çalışmaların Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürüldüğü kaydedildi. Turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



OTEL MÜHÜRLENDİ

Böcek ailesinin kaldığı ve yeni 2 zehirlenme vakasının yaşandığı otelde polis ekipleri inceleme başlattı.Dün sabah saatlerinde başlayan inceleme çalışmaları, geç saatlere kadar devam etti. İnceleme çalışmalarının ardından olay yerine gelen belediye ekipleri oteli mühürledi.



DIŞ MÜDAHALE VAR MI? CİNAYET BÜRO DEVREDE

Öte yandan doktorların "Böcek" ailesi fertlerinden alınan kan kültürlerine ilişkin çalışmaları da sürüyor.



İlk bulgulara göre zehirlenmeye neden olabilecek net bir tespitin yapılamaması üzerine başsavcılık soruşturmasını derinleştirdi ve ölümlerde bir dış müdahale olup olmadığı ihtimalini gündemine aldı. Kayıtlara 'şüpheli ölüm' diye geçen olayla ilgili Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği'ne talimat verildi.