4 Can Alan Tahtakurusu İlacı mı? Panzehiri Olmayan Alüminyum Fosfit Nedir?

❗ NEDEN BU KADAR TEHLİKELİ? PANZEHİRİ OLMAMASI ŞOK EDİYOR
Fatih'teki facia, Alüminyum Fosfitin kontrolsüz kullanımının ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu acı bir şekilde ortaya koydu. Uzmanlar bu kimyasalın risklerini şu başlıklarla özetliyor:
1. Panzehir Yokluğu: En Büyük Tehlike
Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, Alüminyum Fosfitin zehirlenmesine karşı uygulanabilecek özel bir panzehir (antidot) bulunmamaktadır. Vücut tarafından solunduğunda, Fosfin gazı hücrelerin oksijen kullanma yeteneğini temelden bozarak çoklu organ yetmezliğine yol açar. Tedavi genellikle destekleyici bakım, solunum cihazı ve kardiyovasküler sistemin desteklenmesi üzerine kuruludur.
2. Kokusuz Sızma Riski
Fosfin gazı, saf haliyle kokusuzdur. Ticari ürünlere genellikle sarımsak veya balık kokusuna benzer bir uyarıcı koku eklenir. Ancak bu koku, özellikle yetersiz havalandırma veya sızıntı durumlarında, zehirlenme riski oluşana kadar fark edilemeyebilir. Otel odasında havalandırma yoluyla sızan gaz, ne yazık ki aile için geç fark edilen ölümcül bir tehdit haline gelmiştir.
3. Sertifikasız Kullanım
Olayda dikkat çeken bir diğer nokta ise, ilaçlama firması çalışanının bu tür tehlikeli bir kimyasalı kullanma yetkisine sahip hiçbir sertifikasının bulunmadığının tespit edilmesi oldu. Alüminyum Fosfit ve Fosfin gazı, yalnızca özel eğitim almış, lisanslı ve profesyonel ekipler tarafından, sıkı güvenlik protokolleri altında kullanılabilir.
ALÜMİNYUM FOSFİT NERELERDE KULLANILIR?
Bu kimyasalın kullanımı, etkinliği nedeniyle oldukça yaygındır, ancak kullanım alanları genellikle endüstriyel ve tarımsal olmak üzere sıkı denetim altındadır:
|Kullanım Alanı
|Amaç
|Tahıl ve Ürün Depoları
|Buğday, mısır, pirinç gibi depolanmış tarım ürünlerini böceklerden koruma.
|Gıda Tesisleri
|Un fabrikaları, değirmenler ve gıda işleme tesislerindeki zararlıları kontrol etme.
|Uluslararası Ticaret
|İthalat ve ihracat sırasında, özellikle ahşap ambalajların (paletlerin) ve ürünlerin zararsız hale getirilmesi (karantina fümigasyonu).
|Boş Yapı Fümigasyonu
|Depolar, hangarlar veya silolar gibi boş yapıların köklü haşere temizliği.
Önemli Not: Alüminyum Fosfitin konutlarda veya otel gibi yaşam alanlarında tahtakurusu veya hamam böceği için kontrolsüz ve amatörce kullanılması kesinlikle yasaktır ve yukarıdaki Fatih olayında görüldüğü gibi ölümcül sonuçlar doğurur.
Fotoğraflar: AA
BABASI DA KURTARILAMADI: AİLE TAMAMEN YOK OLDU
İstanbul İl Sağlık Müdürü'nün yaptığı son açıklamada, hastanede tedavi gören baba Servet Böcek'in de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Daha önce anne ve iki çocuğu vefat eden aileden geriye kimse kalmadı. Bu trajik olay, fümigasyon işlemlerinin ciddiyetini ve denetim mekanizmalarının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösteriyor. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerde, hayatını kaybeden aile fertlerinin kanında zehirlenmeye yol açan Alüminyum Fosfit izlerinin aranmasına yönelik çalışmalar çok yönlü olarak sürdürülüyor.
Yüreğe Dokunan Son Veda: Anne ve Çocukları Yan Yana Defnedildi
Anne Çiğdem Böcek ve çocukları Kadir Muhammet (6) ile Masal (3), memleketleri Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, hafta sonu yan yana toprağa verildi. Bolvadin Asri Mezarlığı'ndaki acı görüntü, görenlerin içini sızlattı.
Cenaze töreninde açıklama yapan baba Servet Böcek'in dayısı Recep Yılmaz, yaşanan trajedinin boyutunu gözler önüne serdi: "Yeğenim şu anda can çekişiyor. Servet'in hanımı (Çiğdem Böcek) uyurken kız çocuğuna dokunuyor ve hareket etmediğini fark ediyor. Annenin hastaneye gittiğinde bilinci yerindeymiş. Aile üyelerimiz orada ona çocuklarının durumunu soruyor; 'iyi' diyorlar. Sonra iki saat sonra 'başınız sağ olsun' diyorlar. Çiğdem de vefat ediyor. Suçlular cezalandırılsın."
Bu yürek burkan ifade, anne Çiğdem Böcek'in ölmeden hemen önce bile çocuklarının iyiliği için endişelendiğini ortaya koydu.
🔍 İlk Şüpheler Çürütüldü: Gözler Kimyasala Odaklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın en kritik verisi, midye ve kokoreç gibi dışarıdan alınan gıda örneklerinin temiz çıkması oldu. Bu sonuç, zehirlenmenin kaynağının gıda zehirlenmesi olduğu ihtimalini ortadan kaldırdı.
Ancak ölümlerin zehirlenmeden yaklaşık 1,5 gün sonra gerçekleşmiş olması, incelenen gıda numuneleri ile ailenin tükettiği ürünlerin aynı olmayabileceği şüphesini de beraberinde getirdi. Tüm bu gelişmeler, soruşturmayı net bir şekilde tek bir noktaya yönlendirdi: Otelde kullanılan ilaçlama maddesi Alüminyum Fosfit.
Bu sabah gözaltına alınan 3 zanlı ile birlikte şüpheli sayısı 11'e çıktı. Gözaltına alınanlar arasında otel görevlileri ile ruhsatsız ilaçlama yaptığı tespit edilen firma çalışanı da bulunuyor.
❗ Neden Bu Kadar Tehlikeli? Panzehiri Olmaması Şok Ediyor
Fatih'teki facia, bu kimyasalın kontrolsüz kullanımının ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu acı bir şekilde gösterdi:
-
Panzehir Yokluğu: En büyük tehlike, Alüminyum Fosfit zehirlenmesine karşı uygulanabilecek özel bir panzehirin (antidotun) bulunmamasıdır. Tedavi yalnızca destekleyici ve yoğun bakımla sınırlı kalmaktadır.
-
Sertifikasız Kullanım: Olayda gözaltına alınan ilaçlama firması çalışanının bu denli tehlikeli bir kimyasalı kullanma yetkisine sahip hiçbir sertifikasının bulunmadığı belirlendi.
-
Sızıntı Riski: Soruşturma, ilaçlamanın yapıldığı odadan sızan Fosfin gazının, banyo boşluğundaki havalandırma kanallarından ailenin odasına ulaşarak zehirlenmeye yol açmış olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor.