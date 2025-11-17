4 Can Alan Tahtakurusu İlacı mı? Panzehiri Olmayan Alüminyum Fosfit Nedir?

❗ NEDEN BU KADAR TEHLİKELİ? PANZEHİRİ OLMAMASI ŞOK EDİYOR Fatih'teki facia, Alüminyum Fosfitin kontrolsüz kullanımının ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu acı bir şekilde ortaya koydu. Uzmanlar bu kimyasalın risklerini şu başlıklarla özetliyor: 1. Panzehir Yokluğu: En Büyük Tehlike Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, Alüminyum Fosfitin zehirlenmesine karşı uygulanabilecek özel bir panzehir (antidot) bulunmamaktadır. Vücut tarafından solunduğunda, Fosfin gazı hücrelerin oksijen kullanma yeteneğini temelden bozarak çoklu organ yetmezliğine yol açar. Tedavi genellikle destekleyici bakım, solunum cihazı ve kardiyovasküler sistemin desteklenmesi üzerine kuruludur. 2. Kokusuz Sızma Riski Fosfin gazı, saf haliyle kokusuzdur. Ticari ürünlere genellikle sarımsak veya balık kokusuna benzer bir uyarıcı koku eklenir. Ancak bu koku, özellikle yetersiz havalandırma veya sızıntı durumlarında, zehirlenme riski oluşana kadar fark edilemeyebilir. Otel odasında havalandırma yoluyla sızan gaz, ne yazık ki aile için geç fark edilen ölümcül bir tehdit haline gelmiştir.

3. Sertifikasız Kullanım Olayda dikkat çeken bir diğer nokta ise, ilaçlama firması çalışanının bu tür tehlikeli bir kimyasalı kullanma yetkisine sahip hiçbir sertifikasının bulunmadığının tespit edilmesi oldu. Alüminyum Fosfit ve Fosfin gazı, yalnızca özel eğitim almış, lisanslı ve profesyonel ekipler tarafından, sıkı güvenlik protokolleri altında kullanılabilir. ALÜMİNYUM FOSFİT NERELERDE KULLANILIR? Bu kimyasalın kullanımı, etkinliği nedeniyle oldukça yaygındır, ancak kullanım alanları genellikle endüstriyel ve tarımsal olmak üzere sıkı denetim altındadır: Kullanım Alanı Amaç Tahıl ve Ürün Depoları Buğday, mısır, pirinç gibi depolanmış tarım ürünlerini böceklerden koruma. Gıda Tesisleri Un fabrikaları, değirmenler ve gıda işleme tesislerindeki zararlıları kontrol etme. Uluslararası Ticaret İthalat ve ihracat sırasında, özellikle ahşap ambalajların (paletlerin) ve ürünlerin zararsız hale getirilmesi (karantina fümigasyonu). Boş Yapı Fümigasyonu Depolar, hangarlar veya silolar gibi boş yapıların köklü haşere temizliği. Önemli Not: Alüminyum Fosfitin konutlarda veya otel gibi yaşam alanlarında tahtakurusu veya hamam böceği için kontrolsüz ve amatörce kullanılması kesinlikle yasaktır ve yukarıdaki Fatih olayında görüldüğü gibi ölümcül sonuçlar doğurur.