Bana nasıl yol vermezsin dedi otobüse ateş açtı

Malatya'da içerisinde çok sayıda yolcu bulunan halk otobüsü saldırıya uğradı. Şüpheli, otobüs şoförüne 'Bana nasıl yol vermezsin!' diyerek tabanca ile ateş açtı.

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 09:48

Malatya'da içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu halk otobüsü, trafikte yaşanan tartışmanın ardından kurşunların hedefi oldu. Olayda açılan ateş sonucu kurşunlar şoför kabinine isabet ederken sürücü ile yolcular şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, 13 Kasım Perşembe günü 19.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan bir halk otobüsün sürücüsü trafikte nasıl bana yol vermezsin diyerek aracından inen bir şahsın hedefi oldu.

TABANCAYLA OTOBÜS ŞOFÖRÜNE ATEŞ AÇTI

Şüpheli, tabanca ile otobüs şoförü E.K.'ye doğru ateş açtı. Kurşunlardan biri yolcu camından içeri girerek şoför kabinine isabet etti. Saldırı sırasında araçta bulunan yolcular büyük panik yaşarken, saldırganın ön kapıya yönelip yeniden ateş etmeye çalıştığı anlar da kameraya yansıdı. Bu sırada şoför E.K. yolcuların güvenliğini sağlayarak otobüsü hızla bölgeden uzaklaştırdı.

SALDIRGAN EKİPLER TARAFINDAN YAKALANDI



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kaçmaya çalışan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



