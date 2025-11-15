Nevşehir'de işçi servis midibüsü devrildi: 14 yaralı
Nevşehir'de yağan kar yağışı dolayısıyla kayganlaşan yolda fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü sürücünün kontrolü yitirmesiyle devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı.
14 KİŞİ YARALANDI
Kaza, saat 07.30 sıralarında Raşitbey Mahallesi TOKİ bağlantı yolunda meydana geldi. Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Abdullah A. yönetimindeki 50 EC 110 plakalı servis midibüsü kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı.
YARALILAR KENTTEKİ HASTANELERE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.