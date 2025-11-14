takvim-logo

İstanbul Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlendiği öne sürülen ailenin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal B. (3) dün hayatını kaybederken, anne Çiğdem B.'nin de bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Ailenin İstanbul’a geldikten iki gün sonra Ortaköy’de seyyar satıcıdan midye ve bir restorandan yemek yediği tespit edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan ailenin yemek yediği restoranın mühürlendiği bildirildi.

Ortaköy’de facia! Kumpir ve midye yiyen 2 çocuk ve anne hayatını kaybetti baba entübe

İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlendiği öne sürülen ailenin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal B. (3) dün hayatını kaybederken, anne Çiğdem B.'nin de bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Babanın ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesi

Olay, 12 Kasım'da Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem B. çifti, çocukları Kadir Muhammet B. ve Masal B. ile birlikte Fatih'teki bir otelde konaklamaya başladı. Gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti olan aile, otel görevlilerinin çağırdığı sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan ailenin daha sonra kaldıkları otele geri döndüğü iddia edildi.

İKİ ÇOCUK VE ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Gece saatlerinde anne Çiğdem B., 3 yaşındaki kızı Masal B.'yi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal B. ve ağabeyi Kadir Muhammet B. dün anne Çiğdem B. ise bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABA ENTÜBE

Baba Servet B.'nin entübe edildiği belirtildi. Öte yandan ailenin yemek yediği restoranın mühürlendiği bildirildi.

ORTAKÖY'DE KUMPİR VE MİDYE YEMİŞLER

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, ailenin İstanbul'a geldikten sonra Ortaköy'de bir seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda yemek yediği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, otelin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı, 4 kişinin ifadesine başvuruldu.

"SÜREÇ BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Konuyla ilgili İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından şu şekilde açıklama yapıldı:

Emniyet Müdürlüğünün kamera kaydı inceleme süreci devam etmekte olup İl/İlçe Müdürlüklerimize farklı işletmelerin/tüketilen gıdaların bilgilerinin verilmesi durumunda Gıda Denetim ekiplerimiz hazır durumda beklemekte ve süreç büyük bir titizlikle takip edilmektedir. İstanbul ilinde faaliyette olan 135.717 gıda işletmesinde 2025 yılında bugüne kadar 192.148 adet resmi kontrol yapılmış olup; 8.026 adet işletmeye idari para cezası uygulanmış olup 79 adet savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. İstanbul ilinde bugüne kadar toplam 6.587 adet numune alınmış, 476 adeti uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Beşiktaş İlçesi Ortaköy Mahallesinde faaliyette olan 138 gıda işletmesinde 202 adet resmi kontrol yapılmış olup; sadece 1 adet idari para cezası uygulanmıştır. Bugüne kadar toplam 7 numune alınmış, uygunsuzluk tespit edilmemiştir. İl ve İlçe Müdürlüklerimize İl Sağlık Müdürlüğü ve Savcılık aracılığıyla gelen başka bir bildirim yoktur.

