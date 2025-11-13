Sevgilisini 14'ncü kattan atmakla suçlanan sanık kendini savundu: "Bu işin çözülmesini istiyorum"

Ankara’da sevgilisiyle yaşadığı apartmanın 14’üncü katından düşerek hayatını kaybeden genç kadının davasında sanık, suçlamaları reddederek “Bu işi çözmek mahkemenin görevi” dedi. Mahkeme verdiği ara kararda sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek bir sonraki celseyi 23 Şubat 2026'ya erteledi.

Ankara'da sevgilisi ile yaşadığı 14'üncü kattaki daireden düşerek hayatını kaybeden kadının ölümüne ilişkin görülen davada sanık, "Ben bu işin çözülmesini istiyorum. Bunu da çözecek olan mahkeme heyetidir" dedi. "KISKANÇLIK TARTIŞMASI ÇIKTI, EVİ DAĞITMAYA BAŞLADI" Ankara 2. Batı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Uyucu, maktul Şeyma Gökçe'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, yargılamanın başladığını ve bu celse tanık dinleneceğini belirtti. Dinlenen sanık Uyucu, "Olay günü sabahleyin kıskançlık sebebiyle çıkan bir tartışma oldu. Bunun üzerine Şeyma fazla sinirlenip evi dağıtmaya başladı. Yatak odasına gidip dolabın camını kırdı. Ondan sonra sakin olmasını söyledim. Sonra bardaklar fırlattı, banyoya gidip banyo camını indirdi. Tabii sonra protez ayağım olmadığı için sürekli protezimi vermesini söylüyordum. Sonra protezimi verdi, giydim. Yalnız bu sırada protezim yokken engellemeye çalışıyordum. Yani tutup sarılıp yapmamasını söylüyordum" dedi.

(Fotoğraf: AA) "POLİSLER GELDİĞİNDE UYANDIM" Maktul Gökçe'nin evi dağıttığını ancak kendisine vurmadığını iddia eden Uyucu, "Sadece engellemeye çalıştım. Bu sırada da benim elime cam battı. Şeyma'nın elinde cam vardı. Kendine zarar vermemesi için elinden almaya çalıştım. Evdeki kanlar da benim kanımdır. Yalnız bu sırada ben kendi ilaçlarımı, birer saat aralıklarla 6 tane alıyordum. Biraz da fazla yorulduğum için, ağrılarımı da geçirmediği için 'Yatıp dinlenelim, kalkınca konuşuruz' dedik. Çünkü ilaçlardan dolayı ben ayakta duramıyorum. Yan etkileri; sakinleştiren, uyutan bir ilaç. Elimle Gökçe'nin ayağını temizledim, çünkü cam kırıkları batmıştı. Ondan sonra yattık. Aldığım ilaçlardan dolayı uyuyakaldım. Sonrasında polisler geldi, o şekilde uyandım. Bana Şeyma'nın nerede olduğunu sordular. Ben de bilmediğimi, beraber yattığımızı söyledim. Polisler bana olaya ilişkin hiçbir şey söylemediler. Aşağı indik. Ondan sonra arabaya binince 'Şeyma intihar etmiş Hüseyin, senlik bir şey var mı? Bir şey biliyorsan söyle' dediler bana. Benim de bildiğim bu kadar. Şeyma'yı en son bıraktığım haline kadar her şeyi anlattım" dedi. AİLEDEN SERT İTİRAZ: "KIZIM İNTİHAR EDECEK BİRİ DEĞİLDİ" Maktul Gökçe'nin babası Mithat Gökçe ise şikayetçi olduğunu ifade ederek, "2024 yılında eşimden boşandım. Şeyma annesiyle yaşıyordu. Ben sevgili olduklarını bilmiyordum. Hüseyin'in kızımı darbettiğini öğrendim. Bu tüm olayları kızım öldükten sonra öğrendim. Şeyma intihar edecek bir insan değildi. Ben, olay günü yanlarında başkalarının da olduğunu düşünüyorum. Kızımda cam kesiği olduğunu görmedim" diye konuştu.