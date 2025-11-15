Başkan Erdoğan 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Adıyaman’da 350 bininci deprem konutunun anahtar teslimi törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yol güzergâhında gördüğü 4 aylık bebeği kucağına almak için konvoyu durdurdu; çocuklarla yakından ilgilenen Erdoğan, oyuncak dağıtıp minik Muhammet Fatih’e altın taktı.

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 15:48

Adıyaman'da düzenlenecek olan 350 bininci deprem konutun anahtar teslimi için Adıyaman'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan yolda ailesinin kucağında gördüğü 4 aylık bebeği kucağına alarak sevdi.

4 AYLIK BEBEĞİ GÖTÜNCE KONVOYU DURDURDU

350 bininci konutun anahtar teslimi için Adıyaman'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan yol güzergahında kendisine sevgi gösteren vatandaşların arasında 4 aylık bir bebeği görünce konvoyu durdurdu.

BAŞKAN ERDOĞAN ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI

Bebeği kucağına alıp seven Başkan Erdoğan çocuklara da oyuncak dağıttı. Başkan Erdoğan, 4 aylık Muhammet Fatih Karanfil bebeğe altın taktı.

