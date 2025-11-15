Başkan Erdoğan 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
Adıyaman’da 350 bininci deprem konutunun anahtar teslimi törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yol güzergâhında gördüğü 4 aylık bebeği kucağına almak için konvoyu durdurdu; çocuklarla yakından ilgilenen Erdoğan, oyuncak dağıtıp minik Muhammet Fatih’e altın taktı.
Adıyaman'da düzenlenecek olan 350 bininci deprem konutun anahtar teslimi için Adıyaman'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan yolda ailesinin kucağında gördüğü 4 aylık bebeği kucağına alarak sevdi.
4 AYLIK BEBEĞİ GÖTÜNCE KONVOYU DURDURDU
350 bininci konutun anahtar teslimi için Adıyaman'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan yol güzergahında kendisine sevgi gösteren vatandaşların arasında 4 aylık bir bebeği görünce konvoyu durdurdu.
BAŞKAN ERDOĞAN ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI
Bebeği kucağına alıp seven Başkan Erdoğan çocuklara da oyuncak dağıttı. Başkan Erdoğan, 4 aylık Muhammet Fatih Karanfil bebeğe altın taktı.