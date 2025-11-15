Manisa'da feci kaza: 1 polis şehit 1 polis yaralı
Manisa'da trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının tıra çarpması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının tıra çarpması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı.
Süleyman Demirel Bulvarı'nda bir trafik polisi aracı, park halindeki tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 POLİSİMİZ ŞEHİT
1 polis olay yerinde şehit olurken yaralı diğer polisi hastaneye kaldırdı.
DURUMU AĞIR
Hastanede tedavi altına alınan polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.