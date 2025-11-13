Burdur’da sokak köpekleri dehşeti! 13 yaşındaki kız yaralandı!

Burdur'da meydana gelen olayda 8’inci sınıf öğrencisi K.K. adlı kız çocuğu, Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Rıza Çevik Sokak’ta bu sabah yürüyüşe çıktı. Bu sırada kız çocuğu, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Sol el bileği, sırtı ve sol ayağından yaralanan 13 yaşındaki kız tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025

