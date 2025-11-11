Uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda: 274 kg metamfetamin, 130 kg eroin ve 90 kg kokain ele geçirildiğini ve 7 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 13:18

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, narkotikle mücadele amacıyla yürütülen operasyonlara bugün bir yenisinin daha eklendiğini X hesabından duyurdu.

Narko İsanbul ekipleri (AA)

İstanbul'da geçen hafta yaptığımız operasyonlarımızla;

274 kg metamfetamin, 130 kg eroin ve 90 kg kokain ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Arnavutköy, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 7 şüpheliyi yakaladık.

TÜM İNSANLIK İÇİN ÇIRPINIYORUZ

Yerlikaya, başta gençlerimiz için mücadele ettiğini fakat yaptıklarının tüm dünya için olduğunu söyledi.

"Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Narkotik ekipleri (AA)

MESAİ ARKADAŞLARINI UNUTMADI

Yerlikaya, "Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadeleri ile mesai arkadaşlarını tebrik etti.

