Aksaray’da dehşet! Anneyle tartışan kız evi ateşe verdi!
Aksaray'da müstakil evde yaşanan H.D., 24 yaşındaki kızı K.D. ile tartıştı. Tartışmanın ardından K.D., annesinin evinde perdeleri çakmakla yakarak ateşe verdi. Ardından evden kaçan K.D. kayıplara karışırken, anne H.D. kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştığı sırada dumandan etkilendiği belirtildi.
