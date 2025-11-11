Eşini çocuklarının yanında öldüren sanık, boşanma davası hakimini suçladı

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 13:21

Bursa'da, boşanma aşamasındaki eşi diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin'i (52), sokakta çocuklarının yanında 3 kurşun ile başından vurarak öldüren diş teknikeri Atilla Çetin (60), boşanma davaları devam ederken hakkında uzaklaştırma kararı veren Aile Mahkemesi hakimini suçladı. Savunmasında, "O hakim aldığı talimatlarla boşanma davamızı 19 ay boyunca uzatıp, 60 yaşımdan sonra benim hayatımı bitirdi" diyen Çetin'e Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, "Burada olmayan hakimin arkasından konuşmayalım" diyerek tepki gösterdi.

Olay, 27 Ekim 2024'te saat 12.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta meydana geldi. Kızı Z.Ç. ve oğlu A.E.Ç. ile birlikte evine giden Yasemin Uludağ Çetin, kendisini takip eden boşanma aşamasındaki eşi diş teknikeri Atilla Çetin'in saldırısına uğradı. Atilla Çetin, eşini evinin bulunduğu binanın önüne geldiğinde başından tabanca ile vurdu. 2 çocuk annesi Yasemin Uludağ Çetin yere yığılırken, ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yasemin Uludağ Çetin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Atilla Çetin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.