Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 18:06

Bir kamyon ve bir iş makinesi sürücüleri ile birlikte göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede ekiplerin 20 iş makinesiyle başlattığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda göçüğün ardından geçen 5 saatin sonunda iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin (25) cansız bedenine ulaşılmıştı.

Olay, 5 Kasım tarihinde, Fatsa ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Sefaköy'de bulunan Demirtan İnşaat'a ait taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rutin çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen patlatmanın ardından saat 16.30 civarında yamaçtan büyük bir kütle kaydı.

Ordu Fatsa'daki göçükten acı haber! 75 yaşındaki işçinin de cansız bedenine ulaşıldı

6 Kasım tarihi sabah saatlerinde yeniden başlayan arama ve kurtarma çalışmaları, iş makinelerinin yardımıyla devam etti. Yaklaşık 1 saat boyunca, iş makineleri ve arama kurtarma ekiplerinin katılımı ile yapılan çalışmaların ardından alandaki çalışmalara, saat 09.45 itibarıyla kütle hareketliliğin devam etmesi ve alanın riskli olması nedeniyle ara verildi.

Kamyon şoförü için arama çalışması yeniden başlatıldı. Aradan geçen 6 günün ardından bugün, Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerince ve diğer ekiplerinin desteğiyle bölgede yapılan incelemeler neticesinde gerekli güvenlik önlemleri alındı.