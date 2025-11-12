takvim-logo

Hastaneden ayrılıp kaybolmuştu: Arama çalışmaları 5'inci gününde polis memurunun cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan polis memuru İsmail Tarhan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Hakkari'de görev yapan ve rahatsızlanan polis memuru İsmail Tarhan'ın siroz tanısıyla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

6 Kasım'da hastaneden ayrılan İsmail Tarhan'a ulaşılamayınca AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından hastane bölgesi ile Dicle Nehri'nde 8 Kasım'da arama çalışması başlatılmıştı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Polis memuru İsmail Tarhan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Detaylar geliyor..

Diyarbakır'da kaybolan polis memuru ölü bulundu

