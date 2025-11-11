Türkiye 09.05’te tek yürek saygı duruşunda bulundu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 87’nci ölüm yıldönümünde tüm yurt genelinde saygıyla anıldı.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025

Saatler 09:05'i gösterdiğinde adeta hayat durdu. Sirenler çaldı, başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar, saygı duruşuyla Ata'yı andı. Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye akın yaşanırken, anma törenleri renkli sahnelere de sebep oldu. Sabah sirenlerin çalmasıyla hareket eden araçlar durdu, insanlar korna eşliğinde saygı duruşunda bulundu. anma görüntüleri havadan, karadan ve denizden geldi.

İnşaatı işçileri iş makineleri üzerinde saygı duruşunda beklerken, sokak satıcıları, temizlikciler, görevliler işlerini bırakarak Atatürk'ü selamladı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenciler, anlamlı bir koreografiyle Ata'yı andı. Siverek Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan koreografide, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05 görseli oluşturuldu.

Öğrencilerin oluşturduğu görüntü, dron kaydedildi. Sürücüler, sirenler çalmaya başladığında araçlarından indi. Çalışanlar sokaklara çıkarak saygı duruşunda bulundu. Dalgıçlar Atatürk ve Türk bayrağı ile denizde anmaya katılırken, yeşil sahalarda anmaya ilişkin koreografiler düzenlendi.

Anma törenlerine İstiklal Gazisi, torunu ile katıldı.