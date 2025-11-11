Kadraj Galeri Kadraj İkon Güneş Sistemi’nde gizemli misafir: İlk radyo sinyali yakalandı! Meğer 50 milyar tonluk...

Güneş Sistemi’nde gizemli misafir: İlk radyo sinyali yakalandı! Meğer 50 milyar tonluk...

Güneş Sistemi'nden hızla geçen gizemli bir cisim, bilim dünyasında heyecan dalgası yarattı. 3I/ATLAS adı verilen yıldızlararası ziyaretçi, ilk kez radyo sinyalleri ile tespit edildi. Güney Afrika'daki MeerKAT teleskobunun kaydettiği bu sinyaller, cismin kuyruklu yıldızlarda nadiren görülen devasa madde püskürmeleri yaptığını ortaya koyuyor. Bilim insanları bu sıra dışı gözlemin hem cismin doğasını hem de yıldızlararası cisimler hakkındaki bilgilerimizi kökten değiştirebileceğini aktarıyor.

Giriş Tarihi: 11.11.2025 19:30
Güneş Sistemi’nde gizemli misafir: İlk radyo sinyali yakalandı! Meğer 50 milyar tonluk...

Güneş Sistemi'nden hızla geçen yıldızlararası cisim 3I/ATLAS, bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşfe sahne oldu. Güney Afrika'daki MeerKAT radyo teleskobu, cismin ilk radyo sinyallerini kaydetti. Bu sinyaller kuyruklu yıldızlarda nadiren gözlenen devasa madde püskürmelerine işaret ediyor.

Güneş Sistemi’nde gizemli misafir: İlk radyo sinyali yakalandı! Meğer 50 milyar tonluk...

Uzmanlar ne diyor?

Harvard Üniversitesi'nden Prof. Avi Loeb, yaz aylarından bu yana 3I/ATLAS'ı incelediğini belirtti. Loeb, "Bu moleküller, MeerKAT gibi teleskopların fark edebileceği kendine özgü bir radyo imzası bırakıyor" ifadelerini kaydetti.

Güneş Sistemi’nde gizemli misafir: İlk radyo sinyali yakalandı! Meğer 50 milyar tonluk...

Daha önce 20 ve 28 Eylül'de yapılan gözlem girişimleri ise herhangi bir sonuç vermemişti. Analizler, OH moleküllerinin Dünya'ya göre saniyede yaklaşık 61 mil hızla hareket ettiğini ortaya koydu. Emilim çizgilerinin genişliği, cismin yüzey sıcaklığı olan -43 derece ile uyumlu termal hareketi doğruladı.

Güneş Sistemi’nde gizemli misafir: İlk radyo sinyali yakalandı! Meğer 50 milyar tonluk...

Devasa Madde Püskürmeleri Gözlemlendi

9 Kasım'da alınan optik görüntüler, 3I/ATLAS'ın Güneş'e doğru ve Güneş'ten uzak yönde devasa madde jetleri püskürttüğünü gösterdi. Ölçümler, Güneş yönünde 600 bin mil, ters yönde ise 1 milyon 800 bin mil uzunluğunda jetler olduğunu ortaya koydu.

Güneş Sistemi’nde gizemli misafir: İlk radyo sinyali yakalandı! Meğer 50 milyar tonluk...

Şu anda Dünya'dan 203 milyon mil uzaklıkta bulunan cisim, gözlemler açısından şimdiye kadarki en net faaliyet sinyalini vermiş oldu. Öte yandan Güneş rüzgarının saniyede yaklaşık 250 mil hızla aktığı ve bu hızın doğal bir kuyruklu yıldızın beklenen madde akışından bin kat fazla olduğu belirtildi.