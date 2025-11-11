Güneş Sistemi’nde gizemli misafir: İlk radyo sinyali yakalandı! Meğer 50 milyar tonluk...
Güneş Sistemi'nden hızla geçen gizemli bir cisim, bilim dünyasında heyecan dalgası yarattı. 3I/ATLAS adı verilen yıldızlararası ziyaretçi, ilk kez radyo sinyalleri ile tespit edildi. Güney Afrika'daki MeerKAT teleskobunun kaydettiği bu sinyaller, cismin kuyruklu yıldızlarda nadiren görülen devasa madde püskürmeleri yaptığını ortaya koyuyor. Bilim insanları bu sıra dışı gözlemin hem cismin doğasını hem de yıldızlararası cisimler hakkındaki bilgilerimizi kökten değiştirebileceğini aktarıyor.
Giriş Tarihi: 11.11.2025 19:30