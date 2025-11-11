Yağmurla ortaya çıktı kilosu 500 TL’ye satışta! Köylünün altın değerindeki geçim kaynağı şifa saçıyor
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yağmurların ardından ormanlık alanlar adeta berekete büründü. Çam ağaçlarının altından fışkıran Kanlıca mantarları, hem lezzetiyle sofraları süslüyor hem de yöre halkının en değerli geçim kaynağı haline geliyor. Kilosu 500 TL'ye kadar alıcı bulan bu doğal ürün, bölge halkı için 'altın değerinde' kazanç sağlıyor. Peki çam mantarının faydaları neler?
Giriş Tarihi: 11.11.2025 11:53