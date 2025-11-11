Kadraj Galeri Kadraj İkon Yağmurla ortaya çıktı kilosu 500 TL’ye satışta! Köylünün altın değerindeki geçim kaynağı şifa saçıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yağmurların ardından ormanlık alanlar adeta berekete büründü. Çam ağaçlarının altından fışkıran Kanlıca mantarları, hem lezzetiyle sofraları süslüyor hem de yöre halkının en değerli geçim kaynağı haline geliyor. Kilosu 500 TL'ye kadar alıcı bulan bu doğal ürün, bölge halkı için 'altın değerinde' kazanç sağlıyor. Peki çam mantarının faydaları neler?

Giriş Tarihi: 11.11.2025 11:53
Kumluca'da sonbahar yağmurlarıyla birlikte doğa yeniden canlandı, çam ormanlarının altı Kanlıca mantarlarıyla doldu. Halk arasında "çam mantarı" olarak bilinen bu lezzetli mantarlar, sadece yöre sofralarının değil, üreticilerin de yüzünü güldürüyor. İşte ormanda kendiliğinden yetişen çam mantarının faydaları…

YAĞMURLA ORTAYA ÇIKTI KİLOSU 500 TL'YE SATIŞTA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde son günlerde etkili olan yağmurların ardından ormanlık alanlar yeniden bereketle doldu. Çam ağaçlarının altından kendiliğinden çıkan Kanlıca mantarları (yöredeki adıyla "Çıntar") hem lezzetiyle sofraları süslüyor hem de bölge halkının önemli bir geçim kaynağı haline geliyor.

Her yıl Kasım ve Aralık aylarında yağışların başlamasıyla birlikte ortaya çıkan mantarlar, yaklaşık bir ay boyunca toplanıp ilçe meydanlarında satışa sunuluyor. Sezonun başında kilogramı 500 TL'ye kadar çıkan mantar, üretimin artmasıyla birlikte 300-350 TL bandına geriliyor.

"KİLOSU 350-450 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Kumluca'da ormandan topladığı mantarları ilçe merkezinde satan Osman Günay, geçimini tamamen bu doğal ürün sayesinde sağladığını belirtti:

"Mantarları ormandan kendimiz topluyoruz. Bazı yerlerde Kanlıca, bizde ise Çıntar diyorlar. Ekmek paramızı bundan çıkarıyoruz. Bugün için kilogramı 350 ile 450 TL arasında satılıyor."

Bir diğer satıcı İlkay Öncel de mantarın doğallığına ve lezzetine dikkat çekti:

"Kumluca'nın ormanlarında kendiliğinden yetişen bir mantar bu. Ne ilaç ne gübre var. Kavurması, kızartması, kebabı her haliyle lezzetli. Şu anda kilosu 350 TL'den satıyoruz."

"ORMANDA MANTAR ÇOĞALDIKÇA FİYAT DÜŞÜYOR"

Mantar satıcısı Durmuş Ergül, mantarın doğanın bir armağanı olduğunu ifade etti:

"Bu mantar tamamen Allah vergisi. Çam ağaçlarının altında, yağmur ve rutubetle birlikte kendiliğinden çıkar. Sezonu bir ay sürer. Başta kilosu 500 TL'ye kadar çıkıyor ama mantar çoğaldıkça 300 TL'ye kadar düşüyor. Geçen yıl Türkiye'nin hiçbir yerinde mantar çıkmadı. Gök gürültüsü ve yağmur ne kadar çok olursa, mantar o kadar fazla olur."