Yağmurla ortaya çıktı kilosu 500 TL’ye satışta! Köylünün altın değerindeki geçim kaynağı şifa saçıyor

"ORMANDA MANTAR ÇOĞALDIKÇA FİYAT DÜŞÜYOR"

Mantar satıcısı Durmuş Ergül, mantarın doğanın bir armağanı olduğunu ifade etti:

"Bu mantar tamamen Allah vergisi. Çam ağaçlarının altında, yağmur ve rutubetle birlikte kendiliğinden çıkar. Sezonu bir ay sürer. Başta kilosu 500 TL'ye kadar çıkıyor ama mantar çoğaldıkça 300 TL'ye kadar düşüyor. Geçen yıl Türkiye'nin hiçbir yerinde mantar çıkmadı. Gök gürültüsü ve yağmur ne kadar çok olursa, mantar o kadar fazla olur."