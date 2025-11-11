Büyükçekmece'de otomobildeki tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Büyükçekmece’de otomobil içerisindeki 4 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Şüpheli, otomobildeki kişilere ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ise ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 08:16

Paylaş





ABONE OL

İstanbul Büyükçekmece'de otomobil içerisindeki 4 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Şüpheli otomobildeki kişilere ateş ettikten sonra oradan uzaklaştı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

ARAÇTA BULUNAN 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Olay, 00.15 sıralarında Mimar Sinan Merkez Mahallesi D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 39 ADZ 818 plakalı otomobilde bulunan 4 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine içlerinden biri, yanında bulunan tabancayla diğer 3 kişiye ateş etti. Şüpheli ardından otomobilden inerek, kaçtı. Saldırıda, araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı.

Otomobildeki tartışma can aldı. (DHA)

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, ağır yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise otomobilde detaylı çalışma yaptı. İncelemelerin ardından saldırıda hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN