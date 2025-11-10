Yangından yaralı kurtulan Ayfer Aras gözyaşlarıyla izledi! Ölen işçilerin 2 ay önceki görüntüleri ortaya çıktı

"BİZ KORKUYORDUK, 'PATLAR MI ACABA?' DİYE" Tesiste hiçbir iş güvenliği önleminin olmadığın ifade eden Turung, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Örneğin patron yanımıza gelirdi, içtiği sigarasını yere atardı. Biz korkuyorduk, 'patlar mı acaba?' diye. 1 sene boyunca ben öyle çalıştım. Kesinlikle güvenlik önlemi yoktu. Doğru düzgün paramızı da vermiyordu, az veriyordu. Sigorta yapmıyordu, öğle yemeği vermiyordu, herkes yemeğini evden götürüyordu, dayanacak gibi değildi. Bu yüzden bende işten çıktım."

Faciada ölen işçilerden geriye o görüntüler kaldı: 2 ay önce halay çekiyorlardı. (Fotoğraf: İHA)

"BEN 15-20 YAŞ ARASI ÇALIŞAN İSTİYORUM"

Sevgi Turung, tesiste genellikle kadınların çalıştırıldığına da dikkati çekerek, "Bu iş yeri ilk açıldığında 15-20 yaş arası çalışan istiyordu. Ben oraya iş görüşmesi için gittiğimde, 'Kaç yaşındasınız?' diye soruldu. 30 olduğumu söylediğimde, 'Seni alamam. Ben 15-20 yaş arası çalışan istiyorum' dedi. 'Ne alakası var? Sonuçta burası bir iş yeri' dedim.

1-2 ay sonra eleman aramaya başladı. İş başvurusunda bulunan 15-20 yaş arası değil de, bizim gibi kadınlar olunca mecbur kaldı. 15 yaşındaki kızlar da geliyordu, 13 yaşındaki kızlar da geliyordu. Onlara bizden daha az para veriyordu" şeklinde konuştu.

