Kocaeli’deki parfüm deposu faciasında kahreden detay! Üç kuzen birbirine sarılarak vefat etti

"AİLELER PERİŞAN, ACIMIZ BÜYÜK" Aydemir, şöyle devam etti: Aileler şu anda perişan. Acımız gerçekten çok büyük. 3 gündür ayaktayız. Biz hep ölüyoruz. Fabrikaları getirip evlerimizin içine koyuyorlar. Her taraf kimyasal, patlamalar...

Yazık günahtır. Çocukların sigortalarının olmadığını da biliyoruz. 16, 17, 18 yaşındaki çocukları çalıştırıp...Dilovası'nda gerçekten bir katliam var. Üzgünüz. Bu hesap sorulacak. Dengem şu anda pek yerinde değil. Ben aynı zamanda onkoloji hastasıyım.

Herkesin ailesi var, kardeşleri var. Biz şu anda gerçekten zor durumdayız, acımız çok büyük. Kravatları takıp gelip 'Başınız sağ olsun' demekle olmaz. Bu takip edeceğiz.