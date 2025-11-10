Kocaeli'deki parfüm deposu faciasında kahreden detay! Üç kuzen birbirine sarılarak vefat etti
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum tesisinde yaşanan yangın faciasında yaşamını yitiren kuzenler Cansu Esatoğlu, Nisa ve Tuğba Taşdemir'in akrabası, 'Bu çocuklar patlama olurken birbirlerine sarılarak vefat etmişler. Bu büyük bir katliamdır' ifadelerini kullandı.
Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste cumartesi sabah saat 09.00 sıralarında yaşanan yangında yaşamını yitiren kuzenler Cansu Esatoğlu (16), Nisa (17) ve Tuğba Taşdemir'in (18) akrabası Reis Aydemir, açıklamalarda bulundu.
"PATLAMA OLURKEN BİRBİRİNE SARILARAK VEFAT ETMİŞLER"
3 kuzenin öğrenci olmadığını, iş yerinde çalıştığını söyleyen Aydemir, "Bu iş yerinin mahalle ortasında ne işi var? Bu iş yerinin belgesi yok, çalışma izni yok. Bu çocuklar patlama olurken birbirine sarılarak vefat etmişlerdir. Bu büyük bir katliamdır. Biz bunları kınıyoruz" dedi.
"BU DAVANIN PEŞİNE DÜŞECEĞİZ"
Yaşanan facianın peşini bırakmayacaklarını söyleyen Aydemir, "Kim sorumluysa biz bu davanın peşine düşeceğiz. Canımız gitmiştir, acımız büyüktür. Özellikle bu iş yerinin mahalle ortasında olması çok büyük bir acıdır" diye konuştu.