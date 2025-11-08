Kahramanmaraş’ta can pazarı! Minibüs devrildi 2 işçi yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, yabancı uyruklu 2 işçi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı kırsal Değirmendere Mahallesi mevkisinde yaşandı. Andırın–Göksun kara yolu üzerinde seyir halinde olan H.H. (30) idaresindeki 31 AJY 086 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
SAĞLIK EKİPLERİ YARALILARA MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, minibüste bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Jandarma ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, minibüste bulunan yabancı uyruklu 2 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü H.H. ile birlikte 6 işçi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi, otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.