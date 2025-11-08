Kahramanmaraş’ta can pazarı! Minibüs devrildi 2 işçi yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 22:22

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yabancı uyruklu 2 işçi hayatını kaybetti, sürücü dahil 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı kırsal Değirmendere Mahallesi mevkisinde yaşandı. Andırın–Göksun kara yolu üzerinde seyir halinde olan H.H. (30) idaresindeki 31 AJY 086 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.