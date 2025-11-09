Kartal'da zincirleme kaza! Biri refüje çıktı ters döndü diğeri çelik halatlara çarptı... 5 yaralı
İstanbul Kartal sahil yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüje çıkarak ters döndü, biri refüjdeki kaldırıma çıkıp ağaçlara çarptı, diğer ise yol kenarındaki kaldırıma ve çelik halatlara çarparak durabildi. Kazada 5 kişi yaralandı.
İstanbul Kartal'daki sahil yolunda üç otomobil ile bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.45 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy istikametinde ilerleyen üç otomobil ile bir hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
REFÜJE ÇIKTI TERS DÖNDÜ
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüje çıkarak ters döndü, bir diğeri refüjdeki kaldırıma çıkıp ağaçlara çarptı.
Üçüncü otomobil ise yol kenarındaki kaldırıma ve çelik halatlara çarparak durabildi.
5 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.