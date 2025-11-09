Kartal’da zincirleme kaza! Biri refüje çıktı ters döndü diğeri çelik halatlara çarptı... 5 yaralı

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 07:01

Kartal'da meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı (DHA)

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüje çıkarak ters döndü, bir diğeri refüjdeki kaldırıma çıkıp ağaçlara çarptı.Üçüncü otomobil ise yol kenarındaki kaldırıma ve çelik halatlara çarparak durabildi.