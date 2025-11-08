İzmir’de hastanede skandal: 3 çocuk annesi MR cihazında unutuldu!

İzmir’in Tire ilçesinde 3 çocuk annesi Esra Akgüneş, baş dönmesi şikayetiyle gittiği hastanede kabusu yaşadı. 10 dakikada biteceği söylenen MR çekiminde tam 1 saat boyunca cihazda unutulan kadın, panikle çığlık atıp cihazı yumruklayarak kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 19:34

Paylaş





ABONE OL

İzmir'in Tire ilçesinde 3 çocuk annesi Esra Akgüneş, baş dönmesi şikayetiyle gittiği Tire Devlet Hastanesi'nde kabus dolu anlar yaşadı. Dün Nöroloji Polikliniği'ne başvuran Akgüneş'e, muayenenin ardından aynı gün için MR randevusu verildi. Saat 11.45'te cihaza alınan Akgüneş'e görevliler işlemin 10-15 dakika süreceğini söyledi. Ancak iddiaya göre görevli talihsiz kadını cihazda unuttu.

3 çocuk annesi MR cihazında unutuldu! "GEÇMİŞ OLSUN, DURUMU BAŞHEKİMLİĞE ANLATIN" Yaklaşık 1 saat boyunca MR cihazında kalan Akgüneş, fenalık geçirince çığlık atıp cihazı yumruklamaya başladı. Kimsenin yardıma gelmemesi üzerine kendi imkanlarıyla cihazdan çıkmayı başaran Akgüneş, MR odasından çıkarak durumu tesadüfen karşılaştığı bir sekretere anlattı. Sekreterin, "Geçmiş olsun, durumu başhekimliğe anlatın" demesi üzerine Akgüneş, 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni arayarak şikayet kaydı oluşturdu ve ardından hastane başhekimliğine giderek olayı bildirdi.

3 çocuk annesi MR cihazında unutuldu! DEHŞET ANLARINI ANLATTI Başhekimlik yetkililerinin "konuyla ilgileneceklerini" söylemesi üzerine evine dönen Akgüneş, yaşadığı dehşet anlarını şu sözlerle anlattı: "Vertigo şikayetiyle hastaneye geldim, 15 dakikalık dedikleri yerde bir saate yakın kaldım. Başım döndüğü için gözlerim kapalıydı. Unutulduğumu anladığımda büyük panik yaşadım. Panikten kalp krizi geçirip ölebilirdim. Bunun hesabını Tire Devlet Hastanesi'nde kim verecekti? Bu sorumsuzluk. Sorumluların bulunması için sonuna kadar hakkımı arayacağım ve şikayetçiyim." İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili sorumlular hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.