Fatih’te kaçak oyuncak operasyonu! İki depoya baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda Fatih’te iki ayrı depoda gümrük kaçağı oyuncakların bulunduğunu belirledi. Depolara eş zamanlı düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda Fatih'te iki ayrı depoda gümrük kaçağı oyuncakların bulunduğunu belirledi. Depolara eş zamanlı düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Depolarda piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 125 bin 875 adet oyuncak ele geçirildi. Oyuncakların bir kısmının çocuklara yönelik olduğu, bir bölümünün ise son dönemde popüler hale gelen, tanesi 30 bin liradan satıldığı belirtilen oyuncakların ve çanta olarak takılan oyuncaklarından oluştuğu tespit edildi.



Gözaltına alınanlar, oyuncaklarla ilgilerinin olmadığını söyleyerek kurtulmaya çalıştı.

