Takvim Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler
Takvim Hukukçusu okuyucularıyla bir araya geliyor. Hukukçunuz bugünkü köşesinde 'Telefonuma casus yazılım yüklenmiş ne yapabilirim? Öğretmen düşük not veriyor dava açabilir miyiz?' sorularını cevaplayarak okurlarımızı aydınlattı. İşte Takvim Hukukçunuzun 8 Kasım 2025 tarihli yazısı...
ŞİRKETTEKİ CASUS
Şirkette müdürlük için rekabet halinde olduğum kişi cep telefonuma casus yazılım yükletmiş. Bu konunun peşini bırakmak istemiyorum ve hukuki olarak onun ceza almasını istiyorum. Ne yapmalıyım?
Öncelikle yazışmaların elde ediliş biçimi yasal yollarla değilse, örneğin bir kişinin telefonuna casus bir program yükleyerek o kişinin mesajlarını elde ettiyse, bu delil hukuka aykırı bir yolla elde edilmiştir. O nedenle delil niteliği taşımayacak, mahkeme bu delili yok hükmünde kabul edecektir.
Yazışmaların elde edilişinde herhangi bir hukuka aykırılık yoksa, örneğin bir tarafın kendiniz olduğu bir görüşmeyi mahkemeye sunuyorsanız burada da yazışmalar tek başına delil olmamakla birlikte, başka bir delille birlikte olayların ispatında kullanılabilecektir.
Uygulamada özellikle boşanma davalarında mesajlar, sosyal medya fotoğrafları vs. gibi şeyler tek başına da olsa delil olarak değerlendirilmekte ve kararlara esas alınabilmektedir. Burada özellikle boşanmaya ilişkin olayların eşler arasında vuku bulması nedeniyle yaşanan olaylara tanık bulmanın zor olması karşısında mesajlar, sosyal medya fotoğrafları ve ses kayıtları gibi delillerin önemsenmesi sonucunu doğurmuştur. Casus yazılım yüklemek de elbette suçtur. Dava açma hakkınız var.
NOT KRİZİ YAŞIYORUZ
Özel okulda eğitim gören oğlum var. Başarılı bir öğrenci. Öğretmeniyle bir sorun yaşadı. Aslında sadece hakkını korumak için saygı çerçevesinde cevaplar verdi. Ancak öğretmen düşük not veriyor. Sınavları kontrol ettiğimizde de bunu kanıtladık.
Dava açabilir miyiz?
Oğlunuzun başarılı olduğunuzu bildiğiniz ve aleyhinize vermiş bir durumu iddia ediyorsanız, durumu inceletme hakkınız var. Dava açmak gibi süreçleri önermiyoruz. Çünkü durum çok farklı. Ancak gerekirse dava da açmak isterseniz bir yol var. Alınan notun iptali için idare mahkemesine dava açabilir ve işin aciliyetini belirterek delil tespiti ile inceleme sağlatabilirsiniz. Bunun üzerine bilirkişi incelemesi gerçekleşir.