Rojin Kabaiş’in ölümünde flaş gelişme!
Van'da 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma, adli tıp raporundaki detayların ortaya çıkması ile yeni bir ivme kazandı. Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümündeki son gelişmeleri açıkladı. Kara, “Rojin’in telefonunun İspanya’da açılıp belirsizliklerin giderileceğini düşünüyoruz” dedi.
