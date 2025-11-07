Kayaaslan ailesinin evi neden darmadağınık halde? Evde bir şeyler mi arandı? Bütün cevaplar Müge Anlı'da...
ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Kayaaslan Ailesi, oğulları İbrahim Kayaaslan'ın 2 Ağustos'ta eşiyle birlikte gittiği Denizli Dımbazlar Göleti'nde şüpheli şekilde yaşamını yitirdiğini dile getirerek yardım istedi. Aile İbrahim'in ölümünün bir kaza değil, planlı bir cinayet olduğunu iddia ederken soruşturma derinleşti. Bugünkü yayında Kayaaslan Ailesinin evinin darmadağınık halde olduğu görüldü, evde bir şeyler aranıp aranmadığına dair akıllarda şüphe uyandı. Samime neden eşi İbrahim'in tüfeğini aile evine götürdü? Bütün sorular canlı yayında bir bir cevaplandı.
2 Ağustos'ta eşiyle birlikte gittiği Denizli Dımbazlar Göleti'nde şüpheli şekilde yaşamını yitiren İbrahim Kayaaslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken ailesi, İbrahim'in ölümünün bir kaza değil, planlı bir cinayet olduğunu iddia ederek Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibinden yardım istedi.
Oğlunun ölümüyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulunan baba Hüsamettin Kayaaslan, İbrahim Kayaaslan'ı gelini Samime Kayaaslan tarafından planlı bir şekilde gölete götürüldüğünü öne sürdü. İbrahim'in annesi Esma Kayaaslan ise canlı yayında gelinine "Bu kadın katil. Oğlum ihaneti öğrendiği için öldürüldü" şeklindeki sözlerle yüklendi.
Program sırasında Samime Kayaaslan'ın önce Yıldıray adında bir şahısla sonra da İzzet Sözer ile yasak ilişki yaşadığı öne sürüldü. Samime'nin, Sözer'e attığı "Hamile kalacağım" şeklindeki mesajlar stüdyoda şok etkisi yarattı. Stüdyoya gelen İzzet Sözer, "Ben bu duruma düşecek biri değildim. Samime'nin yasak ilişki yaşadığı ilk kişi ben değildim" diyerek kendini savundu.
KOCASININ TÜFEĞİNİ BABAEVİNE GÖTÜRDÜ
Samime Kayaslan gölete gittikleri sırada eşi İbrahim Kayaslan'ın telefonda konuştuğunu ertesi günün işlerini planladığını söyledi. İntihar etmek gibi bir düşüncesi yoktu dedi. Eşinin kendisinin telefonunda mesajlar yakaladığını o günden sonra kendisine soğuk davrandığını anlattı.
İfadesinde eşinin intihar düşüncesinin olmadığını söyleyen Samime Kayaaslan, ölümünden önceki son zamanlarda eşinin kendisini öldürmesinden korkarak eşi İbrahim Kayaaslan'ın tüfeğini kendi babaevine götürdü. Tüfeğini bulamayan İbrahim Kayaaslan anne babasından ölmeden önceki son gün tüfek istediği ortaya çıktı.
İbrahim'in babası, Samime'nin telefonunda İzzet'le mesajlarının kalmasının kasıtlı olduğunu dile getirerek "Samime, oğlum ile İzzet'i karşı karşıya getirmek istedi." dedi.
Samime İbrahim'le birlikte sığ suya düştükten sonra başına gelenleri hatırlamadığında ısrar ederek kendisini savundu.
EVİ KİM DAĞITIP ÇIKTI
Samime ve İbrahim Kayaaslan'ın evine Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi gitti. Oğlunun ölümünden sonra ilk kez evine giden baba evin halini gösterdi, hedefinde Samime vardı. Gelini Samime'nin evdeki dağınıklığına dikkat çekti. O gün bu evde bir şeyler aranmış dedi. Samime ve akrabalarının eve gelip ne aradığını merak ettiğini dile getirdi. İbrahim'in babası, oğlunun "Bunun içinde mükafatımız." diye gösterdiği poşetin içerisindeki parayı Samime'nin akrabasının aldığı iddia ediyor. Eve gelen akrabaların da evi dağıtıp çıktığı söyleniyor.
EŞYALAR NEDEN SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDAYDI?
Kayınbaba, sürücü koltuğunda Samime'nin toka ve yazmasının olduğunu söyledi. "Arbede yaşandıktan sonra araçtan indiler." dedi. Samime ise kayınbabasının iddialarını reddederek. "Yer değişikliği yaptık." şeklinde açıklamada bulundu.
Araçtan indikten sonra çiftin tartıştığı ve kıskançlığın buna sebep olduğu yoğun şüpheler oluşturdu.