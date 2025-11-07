Kayaaslan ailesinin evi neden darmadağınık halde? Evde bir şeyler mi arandı? Bütün cevaplar Müge Anlı’da...

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 14:04

2 Ağustos'ta eşiyle birlikte gittiği Denizli Dımbazlar Göleti'nde şüpheli şekilde yaşamını yitiren İbrahim Kayaaslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken ailesi, İbrahim'in ölümünün bir kaza değil, planlı bir cinayet olduğunu iddia ederek Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibinden yardım istedi.

Oğlunun ölümüyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulunan baba Hüsamettin Kayaaslan, İbrahim Kayaaslan'ı gelini Samime Kayaaslan tarafından planlı bir şekilde gölete götürüldüğünü öne sürdü. İbrahim'in annesi Esma Kayaaslan ise canlı yayında gelinine "Bu kadın katil. Oğlum ihaneti öğrendiği için öldürüldü" şeklindeki sözlerle yüklendi.

Program sırasında Samime Kayaaslan'ın önce Yıldıray adında bir şahısla sonra da İzzet Sözer ile yasak ilişki yaşadığı öne sürüldü. Samime'nin, Sözer'e attığı "Hamile kalacağım" şeklindeki mesajlar stüdyoda şok etkisi yarattı. Stüdyoya gelen İzzet Sözer, "Ben bu duruma düşecek biri değildim. Samime'nin yasak ilişki yaşadığı ilk kişi ben değildim" diyerek kendini savundu.